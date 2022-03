Le Pôle Numérique fête la Terre et participe à l’évènement international ”Le jour de la Terre” Gourdon, 20 avril 2022, Gourdon.

Le Pôle Numérique fête la Terre et participe à l’évènement international ”Le jour de la Terre” Gourdon

2022-04-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-27

Gourdon Lot

• Mercredi 20/04 de 10h à 12h : Atelier Recyclage plastique pour petits et grands (sur inscription)

> Recyclage de bouchons : Démonstration d’une presse à injection. Venez avec vos bouchons plastiques, nous vous expliquerons la méthode de recyclage employée pour faire fondre et réutiliser le plastique en vue de nouvelles créations.

• de 14h à 17h : Atelier enfants (sur inscription)

> Découverte et création de jeux sur le thème du recyclage.

• Vendredi 22/04

> de 9h30 à 12h : Atelier création (sur inscription)

Création de perles en papier recyclé (avec Philippe, intervenant Ecovannerie)

• Lundi 25/04

> de 10h à 12h : les arbres, poumons de la Terre (sur inscription)

Découverte d’un blog sur des espèces d’arbres remarquables de France et du Lot

• Mardi 26 Avril

> de 10h à 12h : Atelier création (sur inscription) Création de perles en papier recyclé (avec Philippe, intervenant Ecovannerie)

• Mercredi 27 Avril

> de 10h à 12h : Animation avec l’intervention du SYDED du Lot

Recyclage plastiques

> de 14h à 17h : Animation avec l’intervention du SYDED du Lot

Les bébêtes et la vie du compost…

©Jean-Marc de Fotomelia

