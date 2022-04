LE PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l’Évêque Sarthe EUR 4 6 L’univers du cheval et de la compétition, à découvrir dans le cadre du concours saut d’obstacles. Avec le soutien de Boulerie Jump. Votre guide sera Isabelle Noyer du service tourisme et patrimoine.

RDV : Route de Feumusson à Yvré-l'Evêque – parking visiteurs P2 – entrée boutique (au pied du restaurant panoramique)

