LE PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL Yvré-l’Évêque, 6 novembre 2021, Yvré-l'Évêque.

LE PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 2021-11-06 15:00:00 – 2021-11-06 16:45:00

Yvré-l’Évêque Sarthe

Laissez-vous transporter dans l’univers du cheval et de la compétition internationale au coeur de la campagne sarthoise : une découverte unique du site et de son histoire.

En partenariat avec le Boulerie Jump

Votre guide sera Isabelle Noyer du service tourisme et patrimoine.

Départ : Route de Feumusson à Yvré l’Evêque – parking visiteurs P2 – entrée boutique (au pied du restaurant panoramique).

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge. Pas de billetterie sur place.

