LE PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL Yvré-l’Évêque, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Yvré-l'Évêque.

LE PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 2021-07-09 – 2021-07-09 Route de Feumusson Pole européen du cheval

Yvré-l’Évêque Sarthe

EUR 4 6 Laissez-vous transporter dans l’univers du cheval et de la compétition internationale au coeur de la campagne sarthoise : une découverte du site et de son histoire à l’occasion du championnat de France de voltige. En partenariat avec Boulerie Jump et le Pays du Mans. Votre guide sera Isabelle NOYER du Service Tourisme et Patrimoine.

Yvré- l’Evêque – Route de Feumusson au parking visiteurs P2. Rdv à l’entrée boutique (au pied du restaurant panoramique).

