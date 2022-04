LE PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL Le Mans, 4 juin 2022, Le Mans.

LE PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL Le Mans

2022-06-04 – 2022-06-04

Le Mans Sarthe

EUR 4 6 Laissez-vous transporter dans un art de vivre et une tradition historique mancelle, l’univers du cheval et de la compétition. Au coeur de la campagne sarthoise, une découverte unique du site et de son histoiredans le cadre de la finale régionale club et poney, saut d’obstacles et dressage.

Votre guide sera Isabelle Noyer du service tourisme et patrimoine.

Billetterie uniquement Maison du Pilier-Rouge

Départ : Route de Feumusson à Yvré-l’Evêque – parking visiteurs P2 – entrée boutique (au pied du restaurant panoramique).

Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-21 par