Le pôle des métiers d’art du Pays Ségali vous ouvre ses portes Bastide, 18 septembre 2021, Sauveterre-de-Rouergue. Le pôle des métiers d’art du Pays Ségali vous ouvre ses portes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bastide

Géré par l'[association Art et Savoir-Faire](https://www.artetsavoirfaire.com/), le pôle comprend un espace Showroom qui accueille une boutique de créateurs et des expositions temporaires. Ainsi, à l’occasion de ces journées, vous pourrez découvrir leur exposition du moment : “[Métamorphoses](https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/agenda/exposition-metamorphoses-sauveterre-de-rouergue_TFO412597780778)”. Découvrez leur espace Showroom et leur exposition temporaire ! Bastide 12800, Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00

