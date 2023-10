Cet évènement est passé Stage de cirque Le Pôle Boynes Catégorie d’Évènement: Boynes Stage de cirque Le Pôle Boynes, 23 octobre 2023, Boynes. Stage de cirque 23 – 27 octobre Le Pôle Voir https://WWW.lespecatclesautrement.com L’école de cirque de Boynes propose un stage pendant les vacances scolaires pour les enfants de 3 à 16 ans. Pique-nique à apporter sous forme de repas froid. Le Pôle Rue du Safran, Boynes Boynes [{« type »: « phone », « value »: « 02 34 00 31 27 »}, {« type »: « link », « value »: « https://WWW.lespecatclesautrement.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:30:00+02:00 – 2023-10-23T16:30:00+02:00

2023-10-27T09:30:00+02:00 – 2023-10-27T16:30:00+02:00 FMACEN045V50BBD6 Le Pôle Détails Catégorie d’Évènement: Boynes Autres Lieu Le Pôle Adresse Rue du Safran, Boynes Ville Boynes Lieu Ville Le Pôle Boynes latitude longitude 48.11863;2.35565

