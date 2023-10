Maë Defays Le Polaris, Corbas Corbas, 17 novembre 2023, Corbas.

Maë Defays Vendredi 17 novembre, 20h30 Le Polaris, Corbas Tarif normal 15€ – réduit 12€ – très réduit 9€

La musique de Maë Defays navigue sur les ondes du jazz et de la soul. Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, née dans une famille d’artistes quelque part entre l’Europe et les Caraïbes, nourrie de musique et de cinéma, elle porte et nous apporte sa poésie sans frontière. Dans «A deeper ocean», elle explore les profondeurs de l’océan et de l’âme humaine. Métissant ses compositions de couleurs chatoyantes, elle enchante le français, l’anglais ou le créole. Magnifique musicienne, elle raconte la nature, sa beauté fragile. Les mélodies, les mots, invitent à écouter le monde, notre monde, ses merveilles et ses blessures. La musique de Maë Defays, c’est d’abord une voix. Une voix aérienne et limpide, douce et profonde qui s’élève, portée par un quintet intense à l’équilibre parfait.

Maë Defays, chant – Anthony Jambon, guitare – Laurent Salzard, basse – Lawrence Clais, batterie Fred Dupont, claviers

Dès 19h : Apéro sans plateau, la Nouba nous va bien. Entrée libre.

Nouba signifie : à tour de rôles. Les élèves de l’école de musique de Corbas joueront à tour de rôle entre guitares, oud et percussions. Un moment musical ininterrompu, un flot continu et harmonieux alternant romances et parties rythmées.

Tarifs : Tarif normal 15€ – réduit 12€ – très réduit 9€

Réservation : http://www.lepolaris.org/mae-defays/

Lieu : Le Polaris, CORBAS

Le Polaris, Corbas 5 avenue de corbetta 69960 Corbas Corbas 69960 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

Festival Les Guitares Jazz

© Alexandre Lacombe 47253 – BD