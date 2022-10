Katerina Fotinaki « Mixology » Le Polaris, Corbas Corbas Catégories d’évènement: Corbas

Métropole de Lyon

Katerina Fotinaki « Mixology » Le Polaris, Corbas, 18 novembre 2022, Corbas. Katerina Fotinaki « Mixology » Vendredi 18 novembre, 20h30 Le Polaris, Corbas

15Є – 12Є – 9Є

chanson | Grèce Le Polaris, Corbas 5 avenue de corbetta 69960 Corbas Corbas 69960 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Talentueuse guitariste chanteuse (long temps connue pour sa collaboration avec Angélique Ionatos dont elle partage les origines grecques), Katerina voltige dans un univers musical et poétique aux mille rumeurs, insolite, foisonnant. Elle com pose, elle emprunte, elle transforme, elle mélange ; des auteurs grecs aux rockeurs folk-punk américains, de Barbara à Car men. Le fil conducteur de son concert est suspendu à sa fantaisie, zigzagant sur des chemins de traverse entre clas sique, traditionnel, pop ou avant-garde.

L’intensité de son interprétation, joueuse, grave ou poétique transcende les esthé tiques et les époques. Katerina Fotinaki , voix, guitares – Ninon Valder, flûtes, bandonéon, voix – Idriss Agnel, percussions,

cistre – Claude Barthelemy, guitares. 19H30 apéro sans plateau guitaristiquement votre, élèves de l’école municipale de musique de Corbas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:30:00+01:00 Jean Charles Léon 14 15

Détails Catégories d’évènement: Corbas, Métropole de Lyon Autres Lieu Le Polaris, Corbas Adresse 5 avenue de corbetta 69960 Corbas Ville Corbas lieuville Le Polaris, Corbas Corbas Departement Métropole de Lyon

Le Polaris, Corbas Corbas Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbas/

Katerina Fotinaki « Mixology » Le Polaris, Corbas 2022-11-18 was last modified: by Katerina Fotinaki « Mixology » Le Polaris, Corbas Le Polaris, Corbas 18 novembre 2022 Corbas Corbas Corbas Le Polaris

Corbas Métropole de Lyon