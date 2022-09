Le polar s’invite à la bibliothêque Montpont-en-Bresse Montpont-en-Bresse Catégories d’évènement: Montpont-en-Bresse

Saône-et-Loire Montpont-en-Bresse EUR La bibliothêque municipale Henri Guigue de Montpont-en-bresse reçoit deux écrivaines de polar :

Nataly Frachet*, bressane et autrice de « Tempête de haine », « Un héritage assassin » et « L’engrenage »;

Françoise Guérin*, de Lyon, a écrit des nouvelles pour la radio et des romans policier « On noie bien les petits chats », « Cherche jeunes filles à croquer », « A la vue, à la mort », « Les enfants de la derniêre pluie ». Au programme de cette journée :

10h : Accueil café

10 h 30 : Nataly Frachet nous partage son travail d’écriture ;

parallêlement, un atelier sur la 1êre de couverture est proposé au + de 8 ans

14 h : atelier d’écriture pour les adultes à partir de 15 ans

Ces 2 ateliers sont proposés et animés par Françoise Guérin

16 h et 17 h : escape game (+ 8 ans)

18 h : « Les petits polars » par Françoise Guérin

Attention places limitées pour les ateliers : inscription conseillée sur place à la bibliothêque , au 06 03 18 38 91 ou à montpontenbressebiblio@gmail.com) anne.bissardon@gmail.com Place de la mairie Bibliothêque Henri Guigue Montpont-en-Bresse

