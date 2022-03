LE POLAR EN BD AVEC LUCAS HARARI À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon

LE POLAR EN BD AVEC LUCAS HARARI À MAZÉ Mazé-Milon, 4 mars 2022, Mazé-Milon. LE POLAR EN BD AVEC LUCAS HARARI À MAZÉ Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon

2022-03-04 – 2022-03-04 Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mazé-Milon A l’occasion de La quinzaine du polar, du 4 au 18 mars à La Bulle : Lucas Harari viendra évoquer à La Bulle le polar en BD, la résonance entre dessin et cinéma très présente dans ses œuvres, ou encore la construction de ses récits. Le polar en BD avec Lucas Harari à Mazé mediatheque@maze-milon.fr +33 2 41 80 61 31 https://www.mediathequelabulle.maze-milon.fr/ A l’occasion de La quinzaine du polar, du 4 au 18 mars à La Bulle : Lucas Harari viendra évoquer à La Bulle le polar en BD, la résonance entre dessin et cinéma très présente dans ses œuvres, ou encore la construction de ses récits. Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon

Détails
Lieu Mazé-Milon
Adresse Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun
Ville Mazé-Milon

Mazé-Milon Maine-et-Loire