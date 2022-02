Le Poivre d’Ane – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence.

95 95 // Menu //



● Tartare de Saint-Jacques, noix de coco et caviar

************************************

● Terrine de foie gras à la truffe

************************************

● Crevette géante rôtie aux épices vindaye et citronnelle

************************************

● Filet d’autruche poêlé, jus au tamarin

************************************

● Vieux comté, caviar

************************************

● Sablé mangue-safran, chocolat et truffe

Le restaurant Le Poivre d’Ane propose un menu spécial pour la Saint-Valentin !

lepoivredane@club-internet.fr +33 4 42 21 32 66

