« Nommée en 2023 avec son spectacle « ELLE EST MOI ! » aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie « Meilleur Spectacle Musical », Eva JEAN (alias David JEAN) revient avec une nouvelle version : « JE SUIS TON PÈRE … avec le look de ta mère !». Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, nous offre un seul en scène musical unique en son genre ! Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes … Humour, Stand-Up, Comédie, Chant et Titres Originaux. Le talent est partout et surtout LIVE ! »

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 21:15

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75