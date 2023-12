TRISTAN LUCAS – TRISTAN LUCAS DANS FRANCAIS CONTENT Le Point Virgule Paris, 5 février 2024, Paris.

« Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !Dans son nouveau spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout ! Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets : Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France « Le Mokiri », Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)…Alors accrochez-vous à votre siège parce qu’en tant que bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante. » Le Saviez-vous ?Chroniqueur sur Rire et Chansons et Couleur 3 (Radio Suisse), vous avez pu le voir sur France 2 (Génération Paname), Canal (Comédie Club Tour avec Haroun) ou sur Pasquinade.Plus de 20 prix dans des festivals d’humour où y’a des gens qui jugent des gens.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-05 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris