LUCIE CARBONE Le Point Virgule Paris, mercredi 17 avril 2024.

LUCIE CARBONE dans Jour de fête C’est l’histoire d’un nouveau spectacle qui parle de la vie, cette coquine, et de toutes les cases qu’on est censés cocher pour la « réussir ». « Grosso modum, je te promets (comme disait Johnny) : Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août, aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques, aussi léger qu’une plume sous hélium et surtout : la joie de se rencontrer en chair et en os !Durée 1h

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-17 à 21:15

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75