MERWANE BENLAZAR – MERWANE BENLAZAR DANS LE FORMIDABLE Le Point Virgule Paris, 2 mars 2024, Paris.

MERWANE BENLAZAR dans LE FORMIDABLE La révélation de Montreux 2022. Voici mon spectacle, modestement intitulé Le Formidable Merwane Benlazar . L’équipe me dit qu’il vaudrait mieux éviter de l’appeler comme ça. Qu’en latin le sens premier du terme Formidable renvoie à affreux , redoutable . Bah, moi aussi j’suis affreux pour une partie de la France, non ? Et puis, on va pas changer le titre pour une langue parlée par trois profs de français en fin de vie. On le garde le titre. Merwane Benlazar Le Saviez-vous?Jamel Comedy Club (saison 10).Première partie de Panayotis Pascot, Fary, Gad Elmaleh, Roman Frayssinet …Révélation de Montreux 2022.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 21:15

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75