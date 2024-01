MÉLODIE FONTAINE dans NICKEL Le Point Virgule Paris, mardi 20 février 2024.

MÉLODIE FONTAINE dans NICKELChroniqueuse dans La Bande Originale sur France InterQui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ?Personne.C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée. Tout on vous dit. Un spectacle qui parle de la vraie vie, des vrais gens, et de leurs faux semblants.Durée: 1h00Auteurs : Mélodie Fontaine et Jean-Baptiste ShelmerdineMise en scène : Thibault SegouinLumières : Gauthier SégouinLA PRESSE EN PARLE : Un véritable phénomène comique ! du tout début à la toute fin, c’est une cascade de fous rires qui nous saisit devant Nickel – Le Progrès- un spectacle malin et attachant, drôle et impertinent – Le Parisien- un petit bijou féroce, cru, ultra-culotté, moderne et terriblement drôle – Télérama TTT- Une claque salutaire et rafraîchissante au one-woman-show et, surtout, une révélation. – Télérama TTT- Drôle et touchante. – France Info- Mélodie Fontaine est tordante – Femme Actuelle

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-20 à 20:00

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75