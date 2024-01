MERWANE BENLAZAR – MERWANE BENLAZAR DANS LE FORMIDABLE Le Point Virgule Paris, 27 janvier 2024, Paris.

MERWANE BENLAZAR dans LE FORMIDABLE La révélation de Montreux 2022. Voici mon spectacle, modestement intitulé Le Formidable Merwane Benlazar . L’équipe me dit qu’il vaudrait mieux éviter de l’appeler comme ça. Qu’en latin le sens premier du terme Formidable renvoie à affreux , redoutable . Bah, moi aussi j’suis affreux pour une partie de la France, non ? Et puis, on va pas changer le titre pour une langue parlée par trois profs de français en fin de vie. On le garde le titre. Merwane Benlazar Le Saviez-vous?Jamel Comedy Club (saison 10).Première partie de Panayotis Pascot, Fary, Gad Elmaleh, Roman Frayssinet …Révélation de Montreux 2022.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:15

Réservez votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75