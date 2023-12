REMI BOYES dans J’AI TOUT ECRIT HIER Le Point Virgule Paris, 25 janvier 2024, Paris.

« Bonjour à vous, c’est moi, Rémi, auteur de ces lignes et du spectacle que vous allez peut-être voir si vous continuez non seulement à lire ce texte mais aussi si à la fin vous vous dites « Allez, il a l’air assez original et vraiment ses deux vidéos au festival de Montreux sont tout bonnement époustouflantes ! Je dois dire aussi que le fait qu’il ait passé 8 ans à jouer dans tous les plus grands Comedy-Clubs en France m’incline vers une réservation rapide… Et ce sourire… Non mais regardez-moi le sourire de ce petit toulousain de 33 ans ! Allez j’y vais ! Et je vais aussi proposer à tous mes amis ! Bon sang que la vie est belle. »ou peut-être que vous ne viendrez pas, ça me chagrine mais ça c’est votre problème…

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75