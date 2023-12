NINA AZOULAI Le Point Virgule Paris, 15 janvier 2024, Paris.

Une famille aimante et protectrice (trop), des super copines, une grande école de commerce, tout semble être en place…Sauf Nina ! Qui a du mal à trouver la sienne. Avec sarcasme et franc-parler, Nina raconte ses difficultés à s’identifier pleinement à un groupe et même à sa génération. La seule solution (après la brioche) pour aller mieux : vous faire rire ! Même si elle ne sourit jamais.Le Saviez-vous ? Vous pouvez retrouver Nina Azoulai dans tous les Comedy clubs parisiens, sur Radio J et sur tous les réseaux sociaux où elle propose des parodies, du stand-up, des personnages…

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-15 à 20:00

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris