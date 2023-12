ROLLY ASSAL Le Point Virgule Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Alors bonjour, je me présente. Je m’appelle Rolly Assal, pois chiche québécois à la tronche sympathique ! Bon, maintenant que les présentations sont faites, je vous présente officiellement mon tout premier spectacle dans lequel je partage mes sentiments complexes face à ma double-culture, mes points de vue hilarants sur les habitudes culturelles d’ici et d’ailleurs et les milles et une raisons pourquoi je déteste les repas-partage. Oui, si tu es du genre à apporter juste du hummus pour souper… il se pourrait qu’on en parle !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-10 à 21:15

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75