ANTOINE TARTRAT dans DIX BALLES Le Point Virgule Paris Catégorie d’Évènement: Paris ANTOINE TARTRAT dans DIX BALLES Le Point Virgule Paris, 30 décembre 2023, Paris. Après avoir enchainé les plateaux Parisiens, Antoine Tartrat lance son premier spectacle Dix balles .Son style d’humour ? Absurde, trash, mais toujours dans la limite du raisonnable (après tout est une question de point de vue). Le Saviez-vous ?Vu dans Générations Paname sur France 2. Première partie de Djamil le Shlag, Edgar-Yves, Alexis Tramoni et le Comte de Bouderbala.Entendu aux open du rire de Rire et chanson .

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 17:30

Le Point Virgule
7 rue St Croix de la Bretonnerie
75004 Paris

