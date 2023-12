L’AVARE DE MOLIERE – L’AVARE de Molière Le Point Virgule Paris, 29 décembre 2023, Paris.

TOUTES LES SEANCES DU MOIS DE NOVEMBRE AU 28 FEVRIER 2021 SONT ANNULEES.Harpagon est un homme si pingre qu’il ne dit jamais : Je vous donne mais : Je vous prête le bonjour . Au voleur, au voleur, à l’assassin, au meurtrier. Justice, juste Ciel. Je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent.Allons vite, des commissaires, des juges, des potences, et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde; et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Harpagon va-t-il trouver son voleur ou finira-t-il pendu? Vous le saurez en venant suivre ses aventures rocambolesques sur la scène du Point-Virgule. Durée 1h20Distribution: Avec BENATI Marie ou MEYNS Angélique, CHEVALIER Olivia ou MARTELLA Fanny, HOYER Gilles en alternance avec GANGLOFF Gilles, ZOMMER Quentin en alternance avec KAMBOUCHNER Vincent, BEGARD Boris ou VILLIERS-MORIAMÉ Guillaume, OLIVARES Bérénice ou CHANTOB Deborah.Mise en scène: HOYER GillesMusique: VIVALDICostumes: CHEVALIER Olivia SPECTACLE TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 17:00

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75