ANNE DEPETRINI Le Point Virgule Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Mise en scène : Alex LutzCollaboration artistique : Bertrand Combe Vous savez ce que vous voulez dans la vie vous ?Moi j’ai vite compris que je voulais être heureuse.Enfin contente. Pas malheureuse quoi…Pas hyper original, mais hyper compliqué en vrai.Et comme, on ne va pas se mentir, ça n’a pas marché tout de suite, j’ai essayé des méthodes de bien-être de plus en plus… « pointues », on va dire…depuis la psy jusqu’au magnétiseur, en passant par l’exorciste.Lol.Bref. Et si je vous faisais partager cette recherche en terre très très (très) ésotérique parfois ? Histoire de voyager, et de vous faire gagner un peu de temps au passage.On y va ?

Tarif : 18.40 – 23.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris