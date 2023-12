TOPITO COMEDY NIGHT Le Point Virgule Paris, 28 décembre 2023, Paris.

On change pas la formule gagnante qui dure depuis 6 ans. Un plateau d’humoristes, des vidéos de Topito en entrée et Urbain en maître de cérémonie.Bon là on va ajouter une pincée de geste de barrière, quelques gouttes de gel et une clim. Notre mission c’est de vous faire oublier une pandémie mondiale avec des vannes, comme ça ça a l’air balaise mais vous inquietez pas on va se débrouiller.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 22:30

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris