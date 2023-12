REY MENDES Le Point Virgule Paris, 28 décembre 2023, Paris.

REY MENDES Rey Mendes n’a pas choisi de faire du stand-up, c’est le stand-up qui l’a choisi : « j’ai mis 27 ans à me rendre compte que j’en avais toujours fait ».Membre du Jamel Comedy Club, il joue chaque soir dans divers plateaux Parisiens (le Panam Art Café, le Barbes Comedy club, Au Madame Sarfati…).Rey Mendes se démarque par sa bienveillance (askip) et sa finesse (Le Figaro).Pendant une heure, il aborde sa vie de famille, la société en adoptant un positionnement hors du commun.Venez découvrir sa vision du monde (et ses yeux par la même occasion !)Le Saviez-vous?Vous avez pu le découvrir :– au FUP (Festival de l’Humour Parisien) en 2017– au Jamel Comedy Club tournées nationales et internationales– aux émissions de Génération Panam saison 1, au Jamel Comedy Club saison 10, et au Gala du Jamel Comedy club– aux premières parties de Shirley Souagnon, Jason Brokerss…

Tarif : 15.40 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 21:15

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris