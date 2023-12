FLORA AMARA Le Point Virgule Paris Catégorie d’Évènement: Paris FLORA AMARA Le Point Virgule Paris, 27 décembre 2023, Paris. Rédactionnel :Pleine d’énergie, Flora t’embarquera dans son univers.A travers ce spectacle, elle décortique avec humour ses émotions : la peur, la colère, la nostalgie, le désir de réussir, le doute.Plein de situations dans lesquelles, vous vous reconnaîtrez certainement !Le saviez-vous ?Flora a commencé le stand-up en 2017.Après 5 années à roder ses sketchs dans les différents Comedy Club de la capitale (Jamel Comedy Club, Fridge, Paname, Barbes Comedy, …), elle livre son premier spectacle.Elle est membre de la troupe du Jamel Comedy Club depuis deux ans.Vous l’avez notamment vu dans :?La saison 11 et 12 du Jamel Comedy Club (Canal )?L’émission Paname Comedy Club (France 4)?Festival d’humour de Paris – Edition 2023

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 21:15
Le Point Virgule
7 rue St Croix de la Bretonnerie
75004 Paris

