Le Point Virgule fait sa tournée : Le plus petit des grands théâtres en tournée à Castelnau d’Estrétefonds ! Espace Michel Colucci (salle des fêtes), 16 octobre 2021, Castelnau-d'Estrétefonds.

Le Point Virgule fait sa tournée : Le plus petit des grands théâtres en tournée à Castelnau d’Estrétefonds !

Espace Michel Colucci (salle des fêtes), le samedi 16 octobre à 20:30

Le Point Virgule, célèbre salle de spectacle parisienne dédiée à l’humour arrive chez nous pour une représentation exceptionnelle des talents du “Point Virgule” à Castelnau d’Estrétefonds, le samedi 16 octobre 2021 à 20h30, Espace Colucci. Chaque année, la bande d’humoristes propose une tournée hors les murs, pour aller à la rencontre du public à travers la France. Jeunes pépites et talents déjà confirmés feront donc étape à Castelnau d’Estrétefonds pour une soirée placée sous le signe du rire, avec à l’affiche les coups de cœur artistiques du Point-virgule qui ne manqueront pas de vous surprendre. Acteur incontournable de l’humour depuis maintenant 40 ans, le Point Virgule poursuit une mission artistique : celle d’être un véritable révélateur de talents. Nombreux sont les artistes qui ont débuté leur carrière sur la désormais mythique « plus petites des grandes scènes parisiennes ». Cela passe notamment par l’organisation de plateau d’artistes mêlant actuels et futurs grands de l’humour, tel que ceux proposés à l’Olympia, depuis 9 ans. La force du “Point Virgule” vient aussi de sa volonté de faire découvrir au public ses coups de cœurs artistiques hors les murs des théâtres parisiens, en sélectionnant le meilleur de la nouvelle scène humoristique. Pierre Palmade, Elie Kakou, Florence Foresti, Fari, Verino… et Alex Lutz ont tous fait leur début dans la mythique salle de spectacle du Point Virgule. « J’espère que ma sélection vous plaira ! Pour venir jouer sur la scène de l’Espace Colucci, le 16 octobre, je vous propose Franjo, Pierre Thevenoux et Felix Djhan… A la recherche de nouveaux talents ! Et aussi à 15h, une Masterclass (audition) pour détecter les talents de la région ! Antoinette Colin sera présente pour rechercher les humoristes de demain… Venez tenter votre chance car cette audition peut booster votre carrière : bientôt toutes les indications pour postuler et présenter votre dossier (vidéo…). Vous serrez peut-être retenu pour jouer le soir même en première partie du spectacle du Point-Virgule. Un trio impertinent : présentation ” Un trio masculin de stand-uppers grand public avec un humour efficace et des personnalités de plus en plus sollicitées » commente Antoinette Colin, la Directrice Artistique du Point Virgule. Franjo Sur scène, son plaisir, parler aux gens de sa vie pleines d’anecdotes mais pas si anecdotiques que ça ; il s’amuse à épicer son quotidien par sa vision espiègle et toujours bienveillante. Si vous ne l’avez pas vu sur scène, vous l’aurez très certainement aperçu sur une de ses nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Pierre Thevenoux Pierre vous propose du stand-up grinçant et efficace. Venez le voir, Il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiants mais qui sont bien en vrai (pour info, c’est Pierre qui écrit ce résumé mais il met « il » pour faire genre il a une équipe avec lui). Felix Djhan Félix se joue du monde moderne avec un style très singulier. Que ce soit sur scène ou en radio, il est chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage » Monsieur Connard « , il aime jouer, se moquer, croquer des personnages et des situations authentiques, crus et hilarants.

ADULTE : 20 € – MOINS DE 16 ANS : 10 €

Le Point Virgule, célèbre salle de spectacle parisienne dédiée à l’humour arrive chez nous pour une représentation exceptionnelle des talents du “Point Virgule” à Castelnau !

Espace Michel Colucci (salle des fêtes) 8 avenue de Montauban, 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:30:00