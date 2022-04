LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE Golbey, 4 juin 2022, Golbey.

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses coups de cœurs, les actuels et futurs grands de l’humour. Après « le Point Virgule fait l’Olympia», grand défi que nous relevons maintenant depuis 11 ans, l’idée de partir en tournée est venue assez simplement. La mise en place de plateau Point Virgule

existe depuis près de 10 ans, puisqu’à la demande, nous organisions ponctuellement des soirées « carte blanche au point virgule » qui ont toujours rencontré un vif succès. Aujourd’hui fort de notre expérience et d’un public toujours plus nombreux, l’incontournable plateau « le Point Virgule fait sa tournée » ne manquera pas de vous surprendre. Le Point Virgule est une ruche ou bon nombre d’artiste échangent et travaillent étroitement aussi nous avons « à la maison » l’essence de ce qui fait une bonne tournée : la complicité artistique ! Faîtes nous confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès du Point Virgule depuis plus de 40 ans !

Le concept vous plaît ? Bonne nouvelle, le théâtre se déplace au centre culturel

le temps d’une soirée !

Les jeunes humoristes Nash, Rodrigue et Richard Sabak se succéderont sur les planches le samedi 4 juin.

En bonus, vous êtes un humoriste en devenir ? Vous faites du stand up ? Alors vous pourrez être auditionnés et coachés par Antoinette Colin, directrice artistique du lieu, et pourquoi pas réaliser la première partie du spectacle le soir !

Billetterie : accueil de la mairie de Golbey ou seetickets.com

