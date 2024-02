Le Point Virgule fait sa tournée Salle polyvalente Gisors, vendredi 15 novembre 2024.

Le Point Virgule fait sa tournée Salle polyvalente Gisors Eure

Stand-up

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses coups de cœur, les actuels et futurs grands de l’humour.

Après Le Point Virgule fait l’Olympia , grand défi que nous relevons maintenant depuis 14 ans, l’idée de partir en tournée est venue assez simplement. La mise en place de plateau Point Virgule existe depuis près de 10 ans, puisqu’à la demande, nous organisions ponctuellement des soirées carte blanche au point virgule qui ont toujours rencontré un vif succès.

Aujourd’hui fort de notre expérience et d’un public toujours plus nombreux, l’incontournable plateau Le Point Virgule fait sa tournée ne manquera pas de vous surprendre.

Le Point Virgule est une ruche ou bon nombre d’artiste échangent et travaillent étroitement aussi nous avons à la maison l’essence de ce qui fait une bonne tournée la complicité artistique !

Faîtes nous confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès du Point Virgule depuis plus de 40 ans !

Tout public

Durée 1h30

Placement libre assis

Début : 2024-11-15 20:30:00

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles

Gisors 27140 Eure Normandie culturel@mairie-gisors.fr

