Le Point Virgule fait sa tournée Salle le Sully Coutras, samedi 2 mars 2024.

Le Point Virgule fait sa tournée Salle le Sully Coutras Gironde

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose de découvrir ses Coups de Cœurs, les actuels et futurs grands de l’humour !

Le Point Virgule est une ruche où bon nombre d’artistes échangent et travaillent étroitement. Faîtes-leur confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès du Point Virgule depuis plus de 40 ans.

rendez-vous le 2 mars à 20h30 à la salle le Sully, pour découvrir se spectacle humoristique !

Tarif 17/20 €

Durée 1h15

TREMPLIN HUMOUR Participez aux auditions à Coutras !

Dans la journée du 2 mars à la salle de cinéma Maurice Druon

Organisées par Antoinette Colin, directrice du Point Virgule.

L’occasion pour les humoristes amateurs ou confirmés de profiter des conseils d’une professionnelle aguerrie ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

Salle le Sully 2 Pl. du 19 Mars 1962

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@mairie-coutras.fr

L’événement Le Point Virgule fait sa tournée Coutras a été mis à jour le 2024-02-21 par OTI du Libournais