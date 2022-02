Le Point uniformise ses données avec un Data Hub Conférence en ligne – ZOOM, 10 mars 2022, Vincennes.

Le Point, acteur majeur de la presse hebdomadaire, souhaitait disposer d’une plate-forme de centralisation de ses données afin d’avoir la possibilité de construire des analyses transverses, voire à 360° de son activité. Synaltic accompagne l’hebdomadaire pour la mise en place de ce DataHub, s’appuyant à la fois sur un Data Lakehouse propulsé par [Dremio](https://www.dremio.com) ; les analyses sont bâties et diffusées avec [Tableau](https://www.tableau.com/fr-fr). Le Point a fait appel à Synaltic à la fois pour l’accompagnement technique mais également pour sa capacité de conseil sur les technologies à envisager. Synaltic traite l’ensemble des données, de la récupération des sources jusqu’à la restitution en passant par l’intégration et l’architecture. Aujourd’hui, l’hebdomadaire peut non seulement fournir des analyses et des restitutions aux utilisateurs métiers ; mais avoir aussi à portée de main toutes les données historisées pour créer des analyses ad-hoc plus poussées. Synaltic accompagné de ses partenaires Dremio et Tableau ont à cœur de partager l’expérience du Point dans le cadre de cette consolidation des données issues de multiples applications.

Depuis 2018, chez Le Point, les utilisateurs métier accèdent aux données en toute autonomie grâce à la combinaison des solutions Dremio et Tableau.

