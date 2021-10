Aubervilliers Le Point Fort d'Aubervilliers Aubervilliers, île de France Le Point Fort fait son inauguration Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

gratuit

Inauguration du Point Fort d’Aubervilliers Nouveau lieu de cultures ‼‼ ENTRÉE LIBRE – Victuailles et breuvages LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS AU PROGRAMME Samedi 06 novembre 16H • La Seine-Saint-Denis de Willy Vainqueur // HALLE [ Vernissage de l’expo photo ] • Roller & dance party avec Wheelz & feet + Junior // HALLE [ Performances roller & hip hop ] • Tom Medina // CHAPITEAU [ Projection du film & échanges en présence du réalisateur Tony Gatlif ] • Les Andalouses de Nuria Rovira Salat & Karine Gonzales // CHAPITEAU [ Danses gitanes ] • Titi Robin & Roberto Saadna // CHAPITEAU [ Musiques gitanes et méditerranéennes, accompagnés de la danseuse Nuria Rovira Ralat ] • Dervish Tandances // CHAPITEAU [ Beatmeaker, derviche tourneur ] Dimanche 07 novembre 15H • La Seine-Saint-Denis de Willy Vainqueur // HALLE [ Expo photo ] • Fire brass band // HALLE [ Brass band ] • Roller & dance party avec Wheelz & feet // HALLE [ Mise à disposition de rollers ] • Jude Joseph // CHAPITEAU [ Contes ] • Seksion Maloya // CHAPITEAU [ Kabar ] • Tiombô avec Fixi – de Java, Olivier Araste – de Lindigo, Menwar & Kersley Sham // CHAPITEAU [ Maloya / Sega ] Événements -> Soirée / Bal Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300

7 : Fort d’Aubervilliers (158m) 7 : La Courneuve – 8 Mai 1945 (983m)

Contact : Le Point Fort d’Aubervilliers 0148363402 https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/ https://fb.me/e/1hD6G0z0f Événements -> Soirée / Bal Musique

