Masterclass • Seksion Maloya invite Willy Phileas
Dimanche 3 décembre, 14h00
Le Point Fort d'Aubervilliers
Participation 30€

En 1977, à 11 ans, Willy intègre le groupe familial créé par son père, le légendaire Granmoun Lélé. Il n'a depuis jamais cessé de promouvoir le maloya sous toutes ses formes. Bras droit du Granmoun de son vivant, pivot du Groove Lélé après la mort de son père, ce percussionniste émérite est l'un des gardiens de la tradition.

Le Point Fort d'Aubervilliers
174 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers

