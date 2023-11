Participez au Baklava Orkestar Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Participez au Baklava Orkestar Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 30 novembre 2023, Aubervilliers. Participez au Baklava Orkestar Jeudi 30 novembre, 19h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Entrée libre Venez découvrir avec Tosha Vukmirovic et Simon Deneuville les musiques tziganes et des Balkans. Les différents styles de Serbie, Roumanie, Macédoine, Bulgarie, Grèce et Turquie seront explorés. Tout pupitre bienvenue : saxophone, clarinette, trompette, tuba, soubassophone mais aussi flûte traversière, kaval, ney, accordéon, guitare, percussions. Les chanteur·euses sont convié·es également. Grâce à la direction artistique de DJ Tagada, la fanfare s’ouvrira aux musiques électroniques et à la fusion des timbres. Après cette première soirée de répétion et portes ouvertes, plusieurs temps forts seront prévus de janvier à juin 2024 avec en particulier, une masterclass avec un maître du répertoire et un concert en ouverture du Festival Printemps Tsigane au Point Fort d’Aubervilliers. Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 36 34 02 http://www.lepointfort.com/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/;https://www.instagram.com/lepointfort.aubervilliers/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

