Atelier de danse maloya (symbolique & gestuelle) Samedi 25 novembre, 14h00 Le Point Fort d’Aubervilliers 20€

Venez voyager et découvrir la danse maloya dans le cadre d’un atelier d’initiation par Lilie danse le monde. Le maloya est une danse venant de l’île de la Réunion. Inscrit en 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le maloya est le fruit d’un métissage entre les rythmes ramenés par les esclaves africains et les engagés indiens.

Le projet Lilie danse le monde, qui allie danse traditionnelle et voyage, vous embarque à la Réunion pour une immersion dans la culture réunionnaise. L’aspect rituel et profane du maloya lui donne une résonance particulière et unique dans l’Océan indien et nous connecte à notre ancestralité. Embarquez avec nous !

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 36 34 02 http://www.lepointfort.com/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/;https://www.instagram.com/lepointfort.aubervilliers/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

