Camion studio x Olympiades 31 juillet – 4 août Le Point Fort d’Aubervilliers Accès libre : 8 places maximum par session pour les initiations au métiers

En mélangeant musique et sport le camion scratch propose une initiation aux métiers de mix et mastering ainsi que des activités mélangeant sport et culture Hip Hop.

Il y aura une session le matin et une l’apres midi où des artites professionels et amateurs enregistreront les sons qui seront ensuite utlisés pour les ateliers mix et mastering.

Pendant les enregistrements les activités sport/culture seront organisé.

Le camion Studio est un studio d’enregistrement intégré dans un Camion, lui permettant ainsi de se déplacer et de pouvoir enregistrer de la musique à tout moment et n’importe où.

À l’occasion des Olympiades culturelles, nous intégrons du sport à ce projet. Chaque discipline de musique hiphop enregistrée dans le camion sera relié au même moment par une épreuve sportive. Exemple : l’enregistrement du beatbox sera accompagné d’un atelier de boxe, le scratch sera accompagné d’un atelier pétanque avec ds disques vinyles…

Pour plus d’informations sur les activités en elles mêmes rendez-vous sur csparaprod.com.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://camionscratch.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:00:00+02:00 – 2023-07-31T17:30:00+02:00

2023-08-04T10:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:30:00+02:00

©csparaprod