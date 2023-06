Tunis sur Seine Festival : 3e Edition le point fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 7 juillet 2023, Aubervilliers.

Tunis sur Seine Festival : 3e Edition 7 et 8 juillet le point fort d’Aubervilliers – Early birds : Jour 1 : 14€/ Jour 2 : 20€ / Pass deux jours : 30€

– Regular : Jour 1 : 16€ / Jour 2 : 28€ / Pass deux jours : 40€

– Réduit : jour 1 : 6€ / jour 2 : 25€

-Tarifs sur place : j1 : 20€ / Jour 2 : 35€

Bienvenue à Tunis sur Seine Festival !

Tunis sur Seine Festival met à l’honneur des créations musicales alternatives tunisiennes, arabes, africaines et méditerranéennes. Ce rendez-vous annuel est animé par la volonté de proposer, à tous les publics, une programmation musicale éclectique et aux couleurs riches et festives.

Tunis sur Seine Festival revient pour sa troisième édition, en partenariat avec le Point Fort d’Aubervilliers et Petit Bain sur deux journées cette fois !

Au programme : 14 concerts et performances musicales, allant de la pop, rock et reggae à des créations live et sets électroniques inédits. Les concerts seront répartis sur deux jours, une première journée 100% électronique à Petit Bain et une journée spéciale groupes live au Point Fort d’Aubervilliers.

En plus des concerts, le deuxième jour au Point Fort d’Aubervilliers sera marqué par la présence d’exposants engagés et des producteurs locaux, des ateliers d’animation éco-responsables pour les petits et les grands, des jeux ludiques en bois, des foodtrucks avec une cuisine succulente faite maison et pleins d’autres surprises. Enfin, tout pour passer un festival mémorable.

Line-up vendredi 7 juillet · Petit Bain :

–Azu Tiwaline ( electronic / Tunisie – France)

–Liliane Chlela ( Live Electronic / Liban)

–Sara Dziri ( electronic / Tunisie-Belgique)

–Jundi X Masha ( live DNB /Syrie)

& special guest

Line-up samedi 8 juillet · Le Point Fort d’Aubervilliers :

–Labess (gyspi chaabi / Algérie)

–Gultrah Sound System (reggae fusion / Tunisie)

–Tania Saleh (pop alternative / Liban)

–Noor & Selim Arjoun (pop / Tunisie)

–Yassin Karoui Band (blues / Tunisie)

–Kohhen El Kef (indie rock / Tunisie)

–Sharouh (électro Maghreb / France-Tunisie)

-INSEN (pop-folk / Tunisie)

& special guest

Les exposants, ateliers, foodtrucks, jeux et animations seront au rendez-vous le 8 juillet sous la halle extérieure du Point Fort.

✨ Partenaires Médias & Sponsors :

Talan, Nawaat, Mairie d’Aubervilliers, ATUGE, Shotgun

le point fort d'Aubervilliers 174 avenue jean jaurès Aubervilliers Aubervilliers 93300 Paul Bert Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T23:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

musiquedumone arabe

TSS