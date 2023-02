Yalla! #1 avec Sofiane Saidi, Ghassen Fendri, System Derdba, Zahed Sultan le point fort d’Aubervilliers, 18 mars 2023, Aubervilliers.

Yalla! #1 avec Sofiane Saidi, Ghassen Fendri, System Derdba, Zahed Sultan Samedi 18 mars, 19h00 le point fort d’Aubervilliers

sur réservation

Avec Yalla!, découvrez la crème de la crème de la scène alternative arabe, maghrébine, africaine & méditerranéenne. handicap moteur mi

le point fort d’Aubervilliers 174 avenue jean jaurès Aubervilliers Paul Bert Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{“link”: “https://www.facebook.com/Sofiane.saidimusic”}, {“link”: “https://www.zahedsultan.com/”}, {“link”: “https://www.facebook.com/GhassenFendriOfficial/”}, {“link”: “https://www.facebook.com/System.Derdba/”}, {“link”: “http://www.lepointfort.com”}]

Pour cette première on vous a concocté un plateau XXL spécial live sets électroniques, où performances de chant, danse et sonorités digitales s’entremêlent.

Programme :::

– Sofiane Saidi ( RAÎ électronique/ Algérie-France)

– Sound(E)scape de Ghassen Fendri ( Live Electro-acoustic/ Tunisie)

– System Derdba ( Electronic Stambeli & Gnawa/ Tunisie)

– Zahed Sultan ( Live Electronic / Koweit)

lien artistes :

– https://www.facebook.com/Sofiane.saidimusic

– https://www.zahedsultan.com/

– https://www.facebook.com/GhassenFendriOfficial/

– https://www.facebook.com/System.Derdba/

>> C’EST QUOI YALLA! ??

YALLA ! est une série de concerts live lancée par l’association « Tunis sur Seine » pour découvrir la crème de la crème de la scène alternative arabe, maghrébine, africaine et méditerranéenne. C’est une invitation ouverte à un voyage sonore sans frontières, multiculturel et multi genre sous le signe de la diversité, convivialité et partage.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

YALLA! #1 vous invite À TABLE À… TUNIS !

Parce qu’il faut nourrir le corps avant de nourrir l’esprit, le Point Fort d’Aubervilliers vous convie chaque mois à la rencontre d’une culture gastronomique en lien avec la programmation. Après À Table à Kiev, on vous donne rendez vous à Tunis, à la découverte de spécialités culinaires Maghrébines.

On s’en lèche déjà les doigts !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

❉ INFOS PRATIQUES ❉

Tarifs :

8€ réduit , 10€ prévente, 12€ sur place

LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS // Nouveau lieu de cultures

▪ à 5 minutes du métro – Ligne 7 Fort d’Aubervilliers

174 avenue Jean Jaurès 93300

▹www.lepointfort.com

▹01 48 36 34 02

See less



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:00:00+01:00

2023-03-18T23:30:00+01:00

tunis sur seine