entrée payante

Hackathon – talk – Concerts : Le projet Beb Diwâns de Zied Zouari & Ghassen Fendri (Tunisie) Nawel Ben Kraïem en duo acoustique (France – Tunisie) Un live set électronique du duo « WAHM » (Maroc) handicap moteur mi

le point fort d'Aubervilliers 174 avenue jean jaurès Aubervilliers Paul Bert Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France

? Après une première expérience avec le Fonds Citoyen Franco-Allemand concrétisée par le projet Borderless 1, Eliens , Diaspora in Action et Tunisia Tomorrow renouvellent leur partenariat à travers un spin off du projet.

Deux autres partenaires rejoignent cette alliance, l’association culturelle Tunis sur seine et Iley’com la marketplace sociale et solidaire.

La nouvelle version du projet se voit plus impactante, favorisant ainsi les rencontres physiques, les échanges et les idées innovantes au service de l’immigration et de l’Europe.

Borderless II se veut une plateforme qui célèbre les migrants de différents horizons afin qu’ils présentent leur créativité, leur innovation et leur potentiel.

Le point fort d’Aubervilliers, nouveau lieu de cultures accueillera cette 2ème édition.

? Au programme :

– un pitch des entrepreneurs en présence d’un jury d’experts suivi d’une remise de trophée aux porteurs de projets gagnants à l’instar du hackathon organisé le 5 et 6 novembre.

– un talk autour de la thématique « Art, immigration et désir de l’occident »

– Trois concerts inédits :

? le projet Beb Diwân Des tunisiens Zied Zouari & Ghassen Fendri

? la tunisienne à la voix rock Nawel Ben Kraiem en duo acoustique

? un live set électronique du duo Marocain « WAHM »

?? Bar et foodtruck sur place.

? Paiement par carte bancaire possible

? INFOS PRATIQUES

LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS – Nouveau lieu de cultures –

Ligne M7 Fort d’Aubervilliers

174 avenue Jean Jaurès 93300

