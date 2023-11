Rencontres – Battantes ! La place des femmes dans les musiques trad d’ici et d’ailleurs Le Point Fort Aubervilliers, 17 novembre 2023, Aubervilliers.

BATTANTES ! – LA PLACE DES FEMMES DANS LES MUSIQUES TRAD D’ICI ET D’AILLEURS

Le projet « Tambours Battantes ! » porté par la FAMDT sur les questions d’égalité et de diversité dans « les mondes » des musiques et danses traditionnelles, qu’elles soient d’ici où d’ailleurs, a donné la parole à plus de 70 femmes musiciennes, ethnologues, chercheuses, luthières, chanteuses, collecteuses, directrices de structure, techniciennes et ce, à travers le regard de femmes cinéastes, photographe et créatrice de podcast.

Ce projet s’est révélé moteur et enthousiasmant, bousculant pour certaines des certitudes, des peurs, ouvrant des champs d’interrogations profondes et des actions concrètes afin de répondre structurellement aux enjeux pour plus de diversité et d’égalité. Fort de ce constat, nous avons eu envie de prolonger ce dispositif, et de rassembler plus de participantes en créant un évènement intitulé « Battantes ! » dans le but d’initier un dialogue collectif, une parole chorale de rencontres et de témoignages pour se questionner ensemble : comment aller encore plus loin ?

Ce temps fort « Battantes ! » a pour ambition de continuer à irriguer et travailler le sujet au sein de la fédération et dans l’écosystème des musiques.

Ce rendez-vous s’imagine et se construit en coopération avec l’association Villes des Musiques du Monde et le Collectif des Musiques et danses du Monde en Île-de-France au Point Fort d’Aubervilliers.

▬▬▬▬ PROGRAMME ▬▬▬▬

13h – 13h40

Accueil thé, café, etc. Mot d’accueil des partenaires et de la FAMDT

13h45 – 15h30

Plénière : L’égalité dans l’espace public en 2023 un vœu pieu ?

16h – 17h30

Ateliers thématiques de discussions et de travail

• Atelier n°1 : Les femmes sur les « scènes » des musiques trad’ d’ici et d’ailleurs : on en parle ?

• Atelier n°2 : Le consentement et le genre dans le bal trad/du monde : comment on dégenre un bal ?

• Atelier n°3 : Intersectionnalité femme et racisée dans les musiques d’ici et d’ailleurs : double peine ?

• Atelier n°4 : Musique mainstream et stéréotype de genre : quelle place pour les musiques et danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs ?

17h30 – 19h30

Discutons ! Apéritif dînatoire convivial offert

aux sons des voix du nouveau projet de la Cie Maggese

20h – 00h

Soirée concerts : Tracy de Sá + Anaïs Rosso + Ensemble Chakâm + d’infos

(gratuit pour les personnes munies d’un billet pour la journée)

2023-11-17T13:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

