ULTRA VOMIT LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD Ostwald, jeudi 7 novembre 2024.

Métal Parodique Rock HumourOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Ultra Vomit vous a manqué ? Peut-être pas mais ils vont revenir quand même ! Ils préparent un album toujours plus incroyable et une nouvelle tournée en prime, 2024 sera le grand retour d’Ultra Vomit ! Tout cela promet du très bon, alors, ne traine pas trop à acheter ta place pour cette tournée de sortie d’album…. ça risque de partir très vite !Bonsoir à tous! Tu es un jeune cadre dynamique qui travaille 23h43 par jour pour un salaire qu’il n’a plus le temps de dépenser? Tu es un chômeur tellement invétéré que tu as peur de devenir un pauvre invertébré? Tu es un mec peinard*? Alors Ultra Vomit est fait pour toi! Alliant la puissance de la musique metal avec l’hilarisme (ou bien la marranture au choix) décapant du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un groupuscule comme il n’en existe qu’un. Ultra Vomit est un groupe tellement unique qu’il songe parfois à splitter pour être encore moins, le groupe revient aujourd’hui avec un nouvel album et folle tournée à cettez occasion !© Rage Tour

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-11-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD 17 ALLÉE RENÉ CASSIN 67540 Ostwald 67