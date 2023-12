L’ACADEMIE DES SORCIERS VIM’ARTS Woincourt, 10 février 2024, Woincourt.

Le spectacle initialement prévu le 14 octobre 2023 est reporté au 10 février 2024 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésNous sommes à l’aube d’une nouvelle rentrée pour « River High » l’Académie des Sorciers. Ici nous formons nos jeunes sorcières et sorciers à la pratique de la magie . . . Cette année, l’existence de l’école est menacée : le coffre des secrets a été ouvert ! Par qui et pourquoi ? Tous s’interrogent . . . Au travers de grandes illusions et de magie interactive, vous serez plongés dans l’univers de la Sorcellerie et emportés par la Magie. Quant à vous Sorcières et Sorciers, sortez vos baguettes, déguisement accepté !

Tarif : 22.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

VIM’ARTS PLACE DE LA MAIRIE 80520 Woincourt