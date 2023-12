ON EST TOUS LE CON D’UN AUTRE – ON EST TOUS LE CON D UN AUTRE LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD Ostwald Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ostwald ON EST TOUS LE CON D’UN AUTRE – ON EST TOUS LE CON D UN AUTRE LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD Ostwald, 24 février 2024, Ostwald. A travers sa vie Seb vous fait revivre vos galères c’est l’effet boomerang , la seule différence c’est que cette fois vous allez en rire ! Oh ! Les Cons ! Voici une expression que l’on utilise quotidiennement dans nos vies de tous les jours, Seb vous présente une bonne panoplie de cons, sans oubliez ironiser sur ses propres conneries !En passant par des séquences émotions en vous faisant partager sa grande sensibilité et son amour des mots, avec ses instants poésie qui bouleversent. Un one-man show moderne, dynamique alliant fous rires et émotions, un cocktail décapant qui vous fera passer un tel moment que vous n’êtes pas prêt de l’oublier…Le Saviez-vous ?Succès au festival d’AvignonPlus de 400 représentations dans toute la FranceCe spectacle emporte tout sur son passage !Artiste :Seb Martinez

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 19:00 Réservez votre billet ici LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD 17 ALLÉE RENÉ CASSIN 67540 Ostwald Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Ostwald Autres Code postal 67540 Lieu LE POINT D'EAU (GRANDE SCENE) - OSTWALD Adresse 17 ALLÉE RENÉ CASSIN Ville Ostwald Departement Bas-Rhin Lieu Ville LE POINT D'EAU (GRANDE SCENE) - OSTWALD Ostwald Latitude 48.55322 Longitude 7.711207 latitude longitude 48.55322;7.711207

LE POINT D'EAU (GRANDE SCENE) - OSTWALD Ostwald Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ostwald/