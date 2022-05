Le point de vue de l’araignée : Odilon Redon et l’animal Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Le point de vue de l'araignée : Odilon Redon et l'animal

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le dimanche 5 juin

Initié très tôt au darwinisme par Armand Clavaud, Odilon Redon se passionna pour la mise en cause des frontières entre végétal, animal et humain. Ses œuvres témoignent de compréhensions diverses du rapport entre les formes du vivant, allant d’une conception hiérarchique selon un axe matériel-spirituel, où l’animal occupe une position intermédiaire, à un vitalisme privilégiant l’équivoque et la fluidité, où la création de monstres participe de l’imagination de la nature. L’empathie lui permet enfin d’adopter le point de vue de l’animal, comme celui d’une araignée parcourant le mur de son atelier. _ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

