Séjour au « Lac de Guerlédand » 31 juillet – 5 août Le Point de Vue de Guerledand 50 €

Ce séjour vise à développer chez les participants la pratique des sports en nature et nautiques, et de sensibiliser les jeunes sur le développement durable et la transition écologique.

Ils seront accueillis en tentes au camping « Le Point de Vue » à Mur de Bretagne à proximité du lac de Guerlédan. Ils pourront pratiquer des sports nautiques et des activités de pleine nature sans oublier la découverte du patrimoine avec la visite du barrage, l’électrothèque, la visite des Forges ; un village sidérurgique ou encore le spectacle Sons et Lumières projeté sur l’abbaye de Bon Repos.

Une belle semaine de découverte et d’apprentissage !

Le départ se fera devant la Maison de Quartier le lundi 31 août à 10H. Nous effectuerons le voyage à bord de notre Mini-bus.

L’hébergement se fera au camping** « Le Point de Vue » au 104 Rue du lac 22530 Mur de Bretagne. Nous y passerons 6 jours et 5 nuits en tentes.

Les activités : les matins seront plutôt tournés vers des visites culturelles, les après-midis seront consacrées aux sports nautiques et activités de pleine nature. En soirée nous serons sur la création de notre herbier numérique.

Les veillées seront organisées en collaboration avec les jeunes et selon leurs envies. Il est important de prendre en compte leurs besoins.

Nous rentrerons à la Maison de Quartier le samedi 5 août dans l’après-midi.

Le Point de Vue de Guerledand 104 rue du lac MÛR DE BRETAGNE 22530 GUERLEDAN Guerlédan 22530 Mûr-de-Bretagne Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T20:00:00+02:00

2023-08-05T09:00:00+02:00 – 2023-08-05T20:00:00+02:00

séjour été 2023