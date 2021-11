MOONLIGHT BENJAMIN LE POINT CARRE, 26 novembre 2021 22:30, Saint-Cybard.

LE POINT CARRE.

Vendredi 26 novembre, 22h30

MOONLIGHT BENJAMIN

« La Patti Smith de la Caraïbe » (Voodoo Blues Rock)

Haiti / France

La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de Moonlight et la tension des guitares saturées … la transe vaudou sous une forme inédite et détonante !

Moonlight Benjamin est accompagné à la guitare par Matthis Pascaud, enfant du pays, né à Angoulême, aujourd’hui suivi par La Nef et qui poursuit sa carrière avec brio notamment avec son groupe Square One (Jazz progressif) qui remporte le Concours National de La Défense Jazz Festival en juin 2018.

Il s’est déjà produit au Point carré en octobre 2020.

https://www.facebook.com/moonlightbenjamin

https://www.moonlightbenjamin.com/

LE POINT CARRE 10 rue Raymond Poincaré, 16000 Angoulème Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente

