Lezoux Puy-de-Dôme Lezoux Un jeune garçon percuté par les mots qui font son quoti­dien. Construction, identité, passage de l’enfance à l’âge adulte. Foi dans le futur malgré les obstacles, tels sont les fondements de cette création qui mêle texte original/ voix et danse hip-hop. mediatheque@ccdoreallier.fr +33 4 73 78 11 07 https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/ Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux

