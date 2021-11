Le Poids des choses & Pierre et le Loup Théâtre Louis Aragon, 15 décembre 2021, Tremblay-en-France.

Le Poids des choses & Pierre et le Loup

Théâtre Louis Aragon, le mercredi 15 décembre à 15:00

« Chacun des personnages de ce conte est représenté par un instrument de l’orchestre » : c’est l’idée de génie du compositeur Sergueï Prokofiev qui a fait de Pierre et le Loup une fable musicale incontournable ! Tout aussi malicieuse, la chorégraphe Dominique Brun a pris ce principe au pied de la lettre et l’applique à la danse : Et si le chat, le canard, le loup, l’oiseau, Pierre et le grand-père portaient chacun des qualités de mouvement différentes ? C’est ce qu’explique Le Poids des choses en introduction au spectacle, en forme de « leçon de choses » tout à fait vivante. Quel plaisir après de redécouvrir Pierre et le Loup, leur pré et leur jolie forêt, et toute la ménagerie ! Ils déploient leurs motifs sonores et visuels tout au long du conte, dont on savoure autant les vertus pédagogiques que les élans poétiques, délicats et joyeux.

De 8€ à 17€

Célèbre conte de musique et de danse

Théâtre Louis Aragon 24 boulevard de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T15:55:00