Le Poids des choses & Pierre et le Loup / Dominique Brun | Cie Les Porteurs d’ombre Le Grand R – Salle du Manège, 18 mars 2022, La Roche-sur-Yon.

Le Grand R – Salle du Manège, le vendredi 18 mars 2022 à 19:00

Le Poids des choses & Pierre et le Loup ————————————— ### Dominique Brun | Cie Les Porteurs d’ombre **La chorégraphe Dominique Brun complète par la danse la célèbre composition de Sergueï Prokofiev : Pierre et le Loup. Les personnages ne sont plus seulement des instruments de musique, ils incarnent chacun des mouvements.** Quel plaisir de retrouver Pierre et le Loup ! Le conte musical de Sergueï Prokofiev est l’une des œuvres les plus célèbres au monde. Chacun se souvient des nombreuses adaptations qui ont et qui continuent à bercer nos enfances. Dans la partition originale de 1936, chaque personnage est incarné par un instrument. Sergueï Prokofiev invente ainsi un véritable langage musical. Dominique Brun reprend le même principe et l’applique à la danse : et si le chat, le canard, le loup, l’oiseau, Pierre et le grand-père portaient chacun des qualités de mouvement différentes ? En ouverture de Pierre et le Loup, Le Poids des choses est une pièce qui s’interroge sur la nature du mouvement en se fondant sur le système de l’Effort de Rudolf Laban. Elle invite les publics, enfants et adultes, à regarder la danse de plus près.

Tarif B

DANSE. Les personnages ne sont plus seulement des instruments de musique, ils incarnent chacun des mouvements.

Le Grand R – Salle du Manège Esplanade Jeannie Mazurelle, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



2022-03-18T19:00:00 2022-03-18T19:50:00